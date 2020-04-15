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Губернатор еще одного бразильского штата заразился коронавирусом

​Губернатор еще одного бразильского штата заразился коронавирусом

Элдер Барбальо

Губернатор бразильского штата Пара на севере страны Элдер Барбальо заявил, что заразился коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал Барбальо в видеообращении, размещенном на странице в Twitter.

"Как вы знаете, часть моей команды заразилась коронавирусом. В прошлую субботу я сдал тест, а затем повторный тест, которые были отрицательными. Однако врачи рекомендовали мне сделать третий тест и во вторник пришел положительный результат".

По словам губернатора, он чувствует себя хорошо, болезнь протекает без симптомов.

"С пятницы я работаю из дома. Хочу обратиться с призывом и к вам - оставайтесь дома, вирус очень опасен", - добавил Барбальо.

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