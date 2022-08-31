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Губернатор Аризоны прилетел на Тайвань с трехдневным визитом

Губернатор Аризоны прилетел на Тайвань с трехдневным визитом Губернатор-республиканец американского штата Аризона Даг Дьюси прибыл с трехдневным визитом на Тайвань, чтобы укреплять торговые отношения.
Другие страны
31 августа 2022 г. 07:21
Губернатор Аризоны прилетел на Тайвань с трехдневным визитом

Губернатор-республиканец американского штата Аризона Даг Дьюси прибыл с трехдневным визитом на Тайвань, чтобы укреплять торговые отношения.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

"У Аризоны прекрасные отношения с Тайванем и Республикой Корея. Цель нашей торговой миссии - вывести эти отношения на новый уровень: укрепить, расширить и обеспечить их взаимовыгодный характер", - приводит телеканал слова Дьюси.

По его словам, "штат Аризона имеет прочные экономические партнерские отношения, в основе которых технологии и производство - особенно в индустрии полупроводников".

В ходе своего трехдневного визита губернатор Аризоны планирует встретиться с главой администрации острова Цай Инвэнь, министром иностранных дел Джозефом Ву и послом США Филипом Голдбергом.

После Тайваня Дьюси также намерен посетить Южную Корею.

В начале августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, и это вызвало резкую негативную реакцию Китая и вылилось в рост напряженности в Тайваньском проливе.

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