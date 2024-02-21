Губернатор американского штата Миссури отправляет бойцов нацгвардии на помощь Техасу

Губернатор американского штата Миссури Майк Парсон сообщил, что отправит бойцов нацгвардии для помощи властям Техаса в охране границы.
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"С марта первый патруль из Миссури будет там. Первично отправятся 11 офицеров, они вызвались помогать добровольно. Мы ожидаем, что первичное размещение бойцов нацгвардии начнется с 10 марта", - сказал Парсон на пресс-конференции, которую офис губернатора транслировал в соцсетях.
Глава Миссури заявил, что изначально операция продлится 90 дней.
Парсон отметил, что угрозой для его штата является проникающий через границу наркотик фентанил.
США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц.