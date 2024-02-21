Губернатор американского штата Миссури отправляет бойцов нацгвардии на помощь Техасу

Губернатор американского штата Миссури Майк Парсон сообщил, что отправит бойцов нацгвардии для помощи властям Техаса в охране границы.

Губернатор американского штата Миссури Майк Парсон сообщил, что отправит бойцов нацгвардии для помощи властям Техаса в охране границы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"С марта первый патруль из Миссури будет там. Первично отправятся 11 офицеров, они вызвались помогать добровольно. Мы ожидаем, что первичное размещение бойцов нацгвардии начнется с 10 марта", - сказал Парсон на пресс-конференции, которую офис губернатора транслировал в соцсетях.

Глава Миссури заявил, что изначально операция продлится 90 дней.

Парсон отметил, что угрозой для его штата является проникающий через границу наркотик фентанил.

США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц.