Губернатор Аляски заявил о готовности провести встречу Трампа и Путина

9 августа 2025 г. 09:35
Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что приветствует решение о проведении в штате встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина и готов провести его.

Как передает Report, об этом он заявил на своей странице в соцсети "Х".

"Весь мир будет наблюдать за происходящим, и Аляска готова принять у себя эту историческую встречу", - заявил Данливи в соцсети Х.

По его словам, "вполне уместно, что обсуждения мирового значения проходят здесь", поскольку Аляска "на протяжении веков была мостом между странами, и сегодня остается воротами для дипломатии, торговли и обеспечения безопасности в одном из самых важных регионов на земле".

Ранее Трамп заявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске, это подтвердили в Кремле.

