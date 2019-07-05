Гуайдо заявил о готовности к диалогу с Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что готов вести диалог с президентом Николасом Мадуро для поиска выхода из кризиса в стране.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил, выступая в эфире телеканала France 24.

Гуайдо, слова которого телеканал давал в переводе на английский язык, сказал, что оппозиция "может вести переговоры с диктатором", однако высказался за продолжение демонстраций и оказание дипломатического давления на Каракас. Политик отметил посредническую роль Норвегии в урегулировании кризиса в Венесуэле, однако констатировал, что переговоры зашли в тупик.

"Если мы сможем использовать (переговорную площадку) как способ снижения напряженности..., несомненно, мы ею воспользуемся", - добавил политик.