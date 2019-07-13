​Гуайдо заявил, что "трусливый режим" похитил двух членов его команды

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что два члена его команды были похищены в Каракасе сторонниками президента Николаса Мадуро.

Как передаёт Report, со ссылкой на ТАСС, c таким утверждением он выступил в своем Twitter.

"Трусливый режим похитил членов моей команды Эрика Санчеса и Джейсона Париси, которые были в Каракасе и охраняли мою семью, пока я нахожусь в штате Трухильо", - написал он.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны.