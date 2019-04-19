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Гуайдо призвал всех венесуэльцев устроить масштабную акцию протеста 1 мая

​Гуайдо призвал всех венесуэльцев устроить масштабную акцию протеста

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 19 апреля во время митинга призвал всех жителей страны выйти на улицы 1 мая и принять участие в самой масштабной в истории страны акции протеста.

"Первого мая мы проведём решающий этап операции «Свобода» и устроим самый большой митинг в истории", — написал политик в своём твиттере, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам Гуайдо, организацией мероприятия займутся более 3100 комитетов, организованных по всей стране.

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