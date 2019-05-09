​Гуайдо призвал народ Венесуэлы выйти на митинги в субботу

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал граждан Боливарианской Республики выйти на акции протеста в субботу, 11 мая.

Соответствующее заявление он сделал в четверг во время пресс-конференции в Каракасе, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Страх не заставит нас покинуть улицы. В субботу мы возвращаемся на митинги по всей стране. Не только для того, чтобы защитить парламент, но и ради защиты граждан", - сказал Гуайдо, чьи слова в Twitter приводит венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.

Оппозиционер выступил с утверждением, что власти пытаются провести "демонтаж национального парламента". "Но каждая атака режима делает венесуэльский народ сильнее", - подчеркнул он.

В среду венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.