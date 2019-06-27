​Гуайдо отверг обвинения в организации госпереворота

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо отверг обвинения в причастности к организации государственного переворота, которые озвучил ранее в среду министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

"Журналисты уже сбились со счета, в который раз они повторяют эти обвинения. Наш призыв, с которым мы вступали и продолжим выступать, обращен к военным, которые должны встать на сторону конституции", - приводит слова Гуайдо Agence France-Presse, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как заявил Родригес, власти Венесуэлы предотвратили попытку государственного переворота, которая должна была быть предпринята 23-24 июня и предусматривала убийство президента страны Николаса Мадуро. По словам министра, Гуайдо знал и поддерживал эти планы.