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Guardian: Более 2 тыс. человек погибли из-за миграционных мер ЕС

Guardian: Более 2 тыс. человек погибли из-за миграционных мер ЕС Страны ЕС во время пандемии систематически оттесняли тысячи гонимых войной беженцев, применяя насилие во время задержания и транспортировки
Другие страны
5 мая 2021 г. 12:17
Guardian: Более 2 тыс. человек погибли из-за миграционных мер ЕС

Входящие в Евросоюз страны за время пандемии противозаконным способом воспрепятствовали проникновению в Европу по меньшей мере 40 тыс. беженцев, что привело к гибели более 2 тыс. человек. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Guardian, опубликовав исследование на основе данных учреждений ООН и неправительственных организаций (НПО).

Издание отмечает, что в ходе одной из крупнейших за последние десятилетия операций по массовой высылке европейские страны при поддержке Агентства ЕС по контролю внешних границ Frontex систематически оттесняли тысячи гонимых войной беженцев, в том числе детей, прибегая к незаконной тактике с применением насилия и жестокости по отношению к людям во время задержания или транспортировки.

С января 2020 года, несмотря на сокращение численности притока мигрантов, Италия, Мальта, Греция, Хорватия и Испания ужесточили свою миграционную политику. После введения частичного или полного закрытия границ, чтобы остановить вспышку нового коронавируса, эти страны привлекли частные суда для перехвата терпящих бедствие лодок и отправки беженцев в центры содержания под стражей. Неоднократно поступали сообщения о том, что людей избивали, грабили на границе или оставляли в море, отмечает издание.

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