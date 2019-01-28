Гуайдо ведёт тайные переговоры с военными для отстранения Мадуро

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, который объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, заявил, что оппозиция ведет переговоры с военными и чиновниками для отстранения от власти президента Николаса Мадуро.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», заявление Гуайдо опубликовано в Washington Post.

По его словам, общение проходит тайно и касается «очень деликатной темы», связанной с «личной безопасностью».

Как он уточнил, оппозиция проводит с военнослужащими встречи, «но не привлекая внимания». Самоназванный президент также призвал своих сторонников выйти на улицы 30 января и 2 февраля.

Напомним, Гуайдо объявил себя и.о.президента 23 января на фоне организованных оппозицией митингов в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что Австралия признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы.