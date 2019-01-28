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    Гуайдо ведёт тайные переговоры с военными для отстранения Мадуро

    Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что оппозиция ведет переговоры с военными и чиновниками для отстранения от власти Николаса Мадуро

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, который объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, заявил, что оппозиция ведет переговоры с военными и чиновниками для отстранения от власти президента Николаса Мадуро.

    Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», заявление Гуайдо опубликовано в Washington Post.

    По его словам, общение проходит тайно и касается «очень деликатной темы», связанной с «личной безопасностью».

    Как он уточнил, оппозиция проводит с военнослужащими встречи, «но не привлекая внимания». Самоназванный президент также призвал своих сторонников выйти на улицы 30 января и 2 февраля.

    Напомним, Гуайдо объявил себя и.о.президента 23 января на фоне организованных оппозицией митингов в Венесуэле.

    Ранее сообщалось, что Австралия признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

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