Власти Венесуэлы решили запретить Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет

Власти Венесуэлы приняли решение запретить лидеру оппозиции Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет на основании нарушений, обнаруженных в его финансовой декларации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

В феврале Генеральное контрольное управления Венесуэлы начало проверку декларации об имуществе Гуайдо. Это было сделано в связи с возникшими подозрениями, что лидер оппозиции, провозгласивший себя президентом Венесуэлы, скрыл или подделал содержащиеся в ней данные, а также получил деньги от международных и национальных структур, не предоставив какое-либо обоснование.