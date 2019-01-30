Reuters: Гуайдо попросил Бразилию предоставить Венесуэле гуманитарную помощь

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Лидер венесуэльской оппозиции, объявивший себя временным президентом страны Хуан Гуайдо попросил Бразилию предоставить Венесуэле гуманитарную помощь, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на вице-президента Бразилии Антониу Гамилтона Моурау, временно исполняющий обязанности президента Бразилии из-за операции Жаира Болсонару также отметил, что обеспокоен задержанием в Каракасе двух журналистов чилийского телеканала.

Ранее Бразилия в составе объединения стран Группы Лимы признала Гуайдо временным президентом Боливарианской Республики.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Майкл Пенс обсудил ситуацию в Венесуэле с представителями лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо.