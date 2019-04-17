Гуайдо обвинил правительство Мадуро в геноциде венесуэльцев

Глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обвинил администрацию президента Николаса Мадуро в массовом истреблении жителей страны.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, в эфире местного телеканала TVV Гуайдо заявил, что правительство, приняв гуманитарную помощь, таким образом признало себя виновным в гибели людей.

"Они признаются, что спровоцировали геноцид, в результате которого 7 млн венесуэльцев погибли", - сказал Гуайдо.

Он добавил, что власти страны разрушили её систему здравоохранения.