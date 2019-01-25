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    Гуаидо заявил о возможной амнистии для Мадуро в случае отказа от власти

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом страны, заявил, что рассмотрит вопрос об амнистии главы государства Николаса Мадуро и его союзников, если они помогут восстановить конституционный порядок.

    Как передает Report, об этом он сказал в интервью Univision.

    "Вопрос амнистии находится в повестке дня, это гарантии для тех, кто готов встать на сторону Конституции для восстановления порядка", — сказал Гуаидо.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп официально признал Гуаидо временно исполняющим обязанности президента страны.

    Позднее страны — участники «Группы Лимы» признали Гуаидо врио главы Венесуэлы.

    При этом сообщалось, что Мексика и Куба намерены продолжать работать с Николасом Мадуро как с законным президентом страны

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