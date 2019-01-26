Гуаидо отказался вести переговоры с Мадуро

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом страны, заявил, что не намерен идти на диалог с действующим главой государства Николасом Мадуро.

Как передаёт Report, пресс-конференцию Гуаидо транслировал телеканал 24 Horas.

«Я хотел решения конфликта, но режим решил насмехаться таким образом. Я хочу дать ясно понять режиму и миру – никто не пойдёт на фальшивый диалог», — заявил он.

Также Гуаидо заявил о необходимости «прекращения узурпации», назначения «переходного правительства» в Венесуэле и проведения «свободных выборов».

Госсекретарь США Майк Помпео призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать власть главе оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо.