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Грузовой космический корабль Dragon приводнился у побережья Флориды

Грузовой космический корабль Dragon приводнился у побережья Флориды Американский космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно совершил приводнение неподалеку от побережья штата Флорида.
Другие страны
1 июля 2023 г. 00:46
Грузовой космический корабль Dragon приводнился у побережья Флориды

Американский космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно совершил приводнение неподалеку от побережья штата Флорида.

Как передает Report, об этом сообщается на странице SpaceX в Twitter.

Приводнение аппарата в Атлантическом океане спустя 23 дня пребывания на МКС произошло в 10:30 по времени Восточного побережья США, таким образом возвращение на Землю заняло у корабля порядка 22 часов. На борту Cargo Dragon находится порядка 1,6 тонны грузов, в том числе результаты экспериментов, проведенных в условиях невесомости. Данная миссия по доставке грузов на МКС стала для SpaceX 28-й по счету.

Грузы на станцию с американской стороны, помимо Cargo Dragon, доставляют корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако последние при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который забирают с МКС.

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