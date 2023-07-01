Грузовой космический корабль Dragon приводнился у побережья Флориды

Американский космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно совершил приводнение неподалеку от побережья штата Флорида.

Американский космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно совершил приводнение неподалеку от побережья штата Флорида.

Как передает Report , об этом сообщается на странице SpaceX в Twitter.

Приводнение аппарата в Атлантическом океане спустя 23 дня пребывания на МКС произошло в 10:30 по времени Восточного побережья США, таким образом возвращение на Землю заняло у корабля порядка 22 часов. На борту Cargo Dragon находится порядка 1,6 тонны грузов, в том числе результаты экспериментов, проведенных в условиях невесомости. Данная миссия по доставке грузов на МКС стала для SpaceX 28-й по счету.

Грузы на станцию с американской стороны, помимо Cargo Dragon, доставляют корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако последние при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который забирают с МКС.