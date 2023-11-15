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Грузовики ООН доставят топливо в сектор Газа через КПП "Рафах"

Грузовики ООН доставят топливо в сектор Газа через КПП "Рафах" Израиль разрешил грузовикам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заправиться на контрольно-пропускном пункте (КПП) "Рафах" и доставить топливо в сектор Газа.
Другие страны
15 ноября 2023 г. 09:11
Грузовики ООН доставят топливо в сектор Газа через КПП Рафах

Израиль разрешил грузовикам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заправиться на контрольно-пропускном пункте (КПП) "Рафах" и доставить топливо в сектор Газа.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает CNN.

Это станет первым случаем, когда Израиль разрешил поставку топлива в анклав после нападения ХАМАС 7 октября, отмечает телеканал.

По данным источников портала Axios, Израиль одобрил доставку топлива в анклав по просьбе администрации президента США Джо Байдена.

БАПОР заявляет, что без топлива его операция по оказанию помощи в Газе невозможна.

"Без топлива гуманитарная операция в Газе подходит к концу. Гораздо больше людей пострадают и, скорее всего, умрут", - заявил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаццарини.

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