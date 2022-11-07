Грузоперевозчики Испании решили устроить бессрочную забастовку

Сотрудники транспортного сектора Испании собираются устроить бессрочную забастовку начиная с предстоящего воскресенья, 13 ноября.

Сотрудники транспортного сектора Испании собираются устроить бессрочную забастовку начиная с предстоящего воскресенья, 13 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство EFE.

По его информации, организатором стачки стала Национальная платформа в защиту транспортного сектора. Забастовка направлена против несоблюдения закона о затратах, который запрещает работать в убыток.

Организация уже устраивала бессрочную стачку в марте 2022 года. Тогда она длилась около трех недель и спровоцировала проблемы в цепочке поставок, которые затронули большую часть Испании.