Грузия заявила, что Украина не дарила стране системы "Бук"

Грузия не получала безвозмездно от Украины в 2008 году зенитные ракетные комплексы "Бук", они были куплены по секретному соглашению.

Грузия не получала безвозмездно от Украины в 2008 году зенитные ракетные комплексы "Бук", они были куплены по секретному соглашению.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник грузинское оборонное ведомство.

В понедельник украинское издание "Европейская правда" опубликовало статью временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, в которой он сообщил, что украинская сторона просила грузинскую вернуть комплексы "Бук", которые Киев передал Тбилиси в 2008 году. Дипломат рассказал, что Киев также просил Тбилиси отдать противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые Грузия получила от США. По словам Касьянова, США дали свое согласие и были готовы заменить их Грузии на более новые комплексы.

"То, что Украина передала безвозмездно Грузии системы ПВО "Бук", не соответствует действительности. Оборонное ведомство получило системы "Бук" в 2007 году путем многомиллионной закупки. Это было осуществлено секретным соглашением, из-за чего мы не располагаем более конкретными деталями", - говорится в сообщении Минобороны Грузии.

Ведомство также отметило, что Грузия также "заплатила десятки миллионов долларов с целью приобретения в 2017 году у США противотанковых систем Javelin". Минобороны подчеркивает, что Грузия продолжает оказывать Украине гуманитарную и политическую поддержку, но что касается передаче Киеву вооружения и средств двойного назначения, "правительство Грузии неоднократно высказывало на этот счет твердую позицию".