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Грузия заявила, что Украина не дарила стране системы "Бук"

Грузия заявила, что Украина не дарила стране системы "Бук" Грузия не получала безвозмездно от Украины в 2008 году зенитные ракетные комплексы "Бук", они были куплены по секретному соглашению.
Другие страны
10 января 2023 г. 13:26
Грузия заявила, что Украина не дарила стране системы Бук

Грузия не получала безвозмездно от Украины в 2008 году зенитные ракетные комплексы "Бук", они были куплены по секретному соглашению.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник грузинское оборонное ведомство.

В понедельник украинское издание "Европейская правда" опубликовало статью временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, в которой он сообщил, что украинская сторона просила грузинскую вернуть комплексы "Бук", которые Киев передал Тбилиси в 2008 году. Дипломат рассказал, что Киев также просил Тбилиси отдать противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые Грузия получила от США. По словам Касьянова, США дали свое согласие и были готовы заменить их Грузии на более новые комплексы.

"То, что Украина передала безвозмездно Грузии системы ПВО "Бук", не соответствует действительности. Оборонное ведомство получило системы "Бук" в 2007 году путем многомиллионной закупки. Это было осуществлено секретным соглашением, из-за чего мы не располагаем более конкретными деталями", - говорится в сообщении Минобороны Грузии.

Ведомство также отметило, что Грузия также "заплатила десятки миллионов долларов с целью приобретения в 2017 году у США противотанковых систем Javelin". Минобороны подчеркивает, что Грузия продолжает оказывать Украине гуманитарную и политическую поддержку, но что касается передаче Киеву вооружения и средств двойного назначения, "правительство Грузии неоднократно высказывало на этот счет твердую позицию".

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Версия на английском языке Georgia won't give Buk anti-aircraft missile complexes to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan “Buk” zenit-raket komplekslərini Ukraynaya qaytarmayacağını açıqlayıb

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