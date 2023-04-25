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Грузия заявила, что к концу года заслуживает статус кандидата в члены ЕС

Грузия заявила, что к концу года заслуживает статус кандидата в члены ЕС Грузия завершает работу над выполнением 12 рекомендаций и к концу года заслуживает предоставления статуса кандидата в члены ЕС.
Другие страны
25 апреля 2023 г. 18:42
Грузия заявила, что к концу года заслуживает статус кандидата в члены ЕС

Грузия завершает работу над выполнением 12 рекомендаций и к концу года заслуживает предоставления статуса кандидата в члены ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила пресс-служба грузинского правительства по итогам переговоров премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе.

"Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в рамках визита в Брюссель встретился с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Главной темой встречи был процесс членства Грузии в ЕС. Ираклий Гарибашвили рассказал президенту Евросовета об усилиях, направленных на выполнение 12 приоритетов Грузией, отметив, что в этом процессе власть проводит постоянные консультации с институтами Евросоюза и стран-членов, — говорится в сообщении. "По словам премьер-министра, большая часть рекомендаций уже выполнена, и в соответствии с достигнутым прогрессом, к концу года Грузия заслуживает предоставление статуса кандидата".

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Версия на английском языке Georgia says it deserves EU candidate status by end of 2023

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