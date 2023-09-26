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Грузия запретила реэкспорт автомобилей из стран Евросоюза в Россию и Беларусь

Грузия запретила реэкспорт автомобилей из стран Евросоюза в Россию и Беларусь В Грузии вступил в силу запрет на экспорт и реэкспорт автомобилей из стран Евросоюза в Россию и Беларусь.
Другие страны
26 сентября 2023 г. 20:28
Грузия запретила реэкспорт автомобилей из стран Евросоюза в Россию и Беларусь

В Грузии вступил в силу запрет на экспорт и реэкспорт автомобилей из стран Евросоюза в Россию и Беларусь.

Об этом сообщает Report со ссылкой на издание "Эхо Кавказа".

Это ограничение предусмотрено 11-м пакетом санкций ЕС, который был утвержден 23 июня.

В Россию запрещено вывозить автомобили с объемом двигателя более 1900 кубических сантиметров (1,9 литра), а также все электрические и гибридные автомобили.

По информации Грузстата, если в июле из Грузии в Россию было реэкспортировано 1 054 машины общей стоимостью 13,346 млн долларов, то в августе - лишь 85 единиц (стоимостью 781,1 тысячи долларов).

В первой половине текущего года из Грузии в Россию реэкспортировано 4840 автомобилей. Их общая стоимость - 65,8 млн долларов. Реэкспорт автомобилей из Грузии в страны Центральной Азии продолжается в прежнем темпе. Эксперты неоднократно высказывали мнение, что часть этих машин затем переправляется в Россию.

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