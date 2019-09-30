​Грузия устроила протест против возвращения России в ПАСЕ

Грузинская делегация отказалась от участия в торжественных мероприятиях осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против восстановления права голоса России в организации.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила вице-спикер парламента Грузии, руководитель грузинской делегации в ПАСЕ Тамар Чугошвили в беседе с IMEDI.

Парламентарий объяснила, что вместо этого Грузия намерена привлечь внимание к проблемам, которые якобы исходят от Москвы в отношении Тбилиси и Киева. Она также пообещала найти способ включить этот вопрос в повестку дня организации.

"К сожалению, большинство депутатов ПАСЕ поддержало возвращение России, и сегодня только несколько государств выступают против этого. Соответственно, мы находимся в координации с этими странами", - сказала Чугошвили.

ПАСЕ в 2014 году лишила российскую делегацию права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов организации в связи с аннексией Крыма.