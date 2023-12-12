Грузия подписала с Исландией и Сейшелами соглашение об авиасообщении

Авиационные власти Грузии на полях переговоров в области международной гражданской авиации (ICAN 2023), организованных Международной организацией гражданской авиации (ICAO) в Эр-Рияде, подписали с представителями из Исландии и Сейшельских островов меморан

Авиационные власти Грузии на полях переговоров в области международной гражданской авиации (ICAN 2023), организованных Международной организацией гражданской авиации (ICAO) в Эр-Рияде, подписали с представителями из Исландии и Сейшельских островов меморандум, дающий возможность осуществлять прямые регулярные перелеты.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Агентстве гражданской авиации Минэкономики Грузии.

"В рамках переговоров международной гражданской авиации (ICAN 2023) в Эр-Рияде грузинская делегация провела встречи с авиационными властями Исландии и Республики Сейшелы. В результате успешных переговоров были оформлены меморандумы о взаимопонимании, которые до подписания межправительственных соглашений регулируют технические вопросы, связанные с прямым авиасообщением с Исландией и Сейшелами", - говорится в сообщении.

Согласно подписанному документу, заинтересованные авиакомпании получат возможность осуществлять прямые регулярные полеты между разными пунктами указанных стран.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, за три квартала текущего года из Исландии в Грузию было совершено 313 туристических поездок, что на 36,1% больше аналогичных данных за 2022 год. Число туристических поездок из Сейшельских островов в Грузию с января по сентябрь составило 11, что на 15,4% меньше прошлогодних показателей.