Грузия не будет увеличивать численность армии в 2025 году

Численность грузинской армии в 2025 году составит не более чем 37 тысяч военнослужащих.
Как сообщает местное бюро Report, Комитет по обороне и безопасности провел последнее заседание в рамках парламента пятого созыва, на котором депутаты единогласно поддержали распоряжение правительства о численности Сил обороны Грузии в 2025 году.
Законопроект о том, чтобы численность Сил обороны в следующем году не превышала 37 тысяч человек, будет направлен правительству на утверждение.
Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и временных штатных сотрудников Министерства обороны Грузии.