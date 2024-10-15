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Грузия не будет увеличивать численность армии в 2025 году

Грузия не будет увеличивать численность армии в 2025 году Численность грузинской армии в 2025 году составит не более чем 37 тысяч военнослужащих.
Другие страны
15 октября 2024 г. 23:36
Грузия не будет увеличивать численность армии в 2025 году

Численность грузинской армии в 2025 году составит не более чем 37 тысяч военнослужащих.

Как сообщает местное бюро Report, Комитет по обороне и безопасности провел последнее заседание в рамках парламента пятого созыва, на котором депутаты единогласно поддержали распоряжение правительства о численности Сил обороны Грузии в 2025 году.

Законопроект о том, чтобы численность Сил обороны в следующем году не превышала 37 тысяч человек, будет направлен правительству на утверждение.

Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и временных штатных сотрудников Министерства обороны Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan 2025-ci ildə ordunun sayını artırmayacaq

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