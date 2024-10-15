Грузия не будет увеличивать численность армии в 2025 году

Численность грузинской армии в 2025 году составит не более чем 37 тысяч военнослужащих.

Численность грузинской армии в 2025 году составит не более чем 37 тысяч военнослужащих.

Как сообщает местное бюро Report, Комитет по обороне и безопасности провел последнее заседание в рамках парламента пятого созыва, на котором депутаты единогласно поддержали распоряжение правительства о численности Сил обороны Грузии в 2025 году.

Законопроект о том, чтобы численность Сил обороны в следующем году не превышала 37 тысяч человек, будет направлен правительству на утверждение.

Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и временных штатных сотрудников Министерства обороны Грузии.