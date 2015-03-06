Грузия, Молдова и Украина вместе подготовятся к рижскому саммиту

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Высокопоставленные представители Грузии, Молдовы и Украины на следующей неделе обсудят вопросы, связанные с подготовкой к рижскому саммиту "Восточного партнерства". Об этом, как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщил госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Давид Бакрадзе.

Бакрадзе сегодня встретился с министром кабмина Украины Анной Онищенко. Стороны обсудили процесс имплементации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, внимание было уделено ожиданиям стран от саммита "Восточного партнерства", который пройдет 21-22 мая в Риге. В Тбилиси надеются, что на саммите будет принято решение о безвизовом режиме Грузии с Евросоюзом.

"На будущей неделе планируется трехсторонняя встреча между Молдовой, Украиной и Грузией на уровне заместителей министров с тем, чтобы разработать единый подход, как в процессе пересмотра Европейской политики соседства, так и с точки зрения нашей готовности к рижскому саммиту. У нас единые внешнеполитические устремления и, к сожалению, похожие внешнеполитические вызовы. Наши усилия должны быть мощными в этом направлении", - заявил Бакрадзе.

Онищенко и Бакрадзе также подтвердили поддержку в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии и Украины, отметив необходимость разрешения конфликтов в регионе мирным путем.





