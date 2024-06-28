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Грузия, Молдова и Сербия не присоединились к передаче Киеву доходов от активов РФ

Грузия, Молдова и Сербия не присоединились к передаче Киеву доходов от активов РФ Страны-кандидаты в ЕС Грузия, Молдова и Сербия не присоединились к решению о передаче Киеву доходов от замороженных активов России.
Другие страны
28 июня 2024 г. 11:36
Грузия, Молдова и Сербия не присоединились к передаче Киеву доходов от активов РФ

Только пять из восьми стран-кандидатов на вступление в ЕС присоединились к решению о передаче Киеву доходов от замороженных активов России. Грузия, Молдова и Сербия не присоединились к данному решению.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, страны-кандидаты обязаны по условиям приема в ЕС поддерживать все внешнеполитические решения Брюсселя, хотя они никак не влияют на их принятие.

"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина присоединились к решению Совета ЕС номер 2024/14701 об иммобилизации доходов от активов РФ с целью поддержки Украины", - заявил Боррель. Он отметил, что также к этому решению "присоединились государства - члены европейской зоны свободной торговли - Исландия, Норвегия и Лихтенштейн".

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Версия на английском языке Georgia, Moldova and Serbia resist EU’s Russian asset transfer plan

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