Грузия и Молдова получат анкеты по предоставлению статуса кандидатов в ЕС

Грузия и Молдова в понедельник, 11 апреля, получат опросники, заполнение которых является необходимым шагом для предоставления странам статуса кандидатов в ЕС.

Как передает Report, об этом еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели сообщил в своем Twitter .

"Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вчера передала анкету Украине, а я передам анкеты Грузии и Молдове в понедельник. Ответы помогут Европейской Комиссии подготовить заключения по заявкам стран", - пишет Вархели.

8 апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила анкету президенту Украины Владимиру Зеленскому. Заполнение анкеты является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза.

Европейский дипломат сообщил, что Украина может получить статус кандидата в члены ЕС в июне 2022 года.