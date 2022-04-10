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Грузия и Молдова получат анкеты по предоставлению статуса кандидатов в ЕС

Грузия и Молдова получат анкеты по предоставлению статуса кандидатов в ЕС Европейский союз (ЕС) подаст заявку для Грузии и Молдовы на следующей неделе.
Другие страны
10 апреля 2022 г. 03:51
Грузия и Молдова получат анкеты по предоставлению статуса кандидатов в ЕС

Грузия и Молдова в понедельник, 11 апреля, получат опросники, заполнение которых является необходимым шагом для предоставления странам статуса кандидатов в ЕС.

Как передает Report, об этом еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели сообщил в своем Twitter.

"Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вчера передала анкету Украине, а я передам анкеты Грузии и Молдове в понедельник. Ответы помогут Европейской Комиссии подготовить заключения по заявкам стран", - пишет Вархели.

8 апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила анкету президенту Украины Владимиру Зеленскому. Заполнение анкеты является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза.

Европейский дипломат сообщил, что Украина может получить статус кандидата в члены ЕС в июне 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Moldova və Gürcüstana Aİ-yə üzvlük sorğusu təqdim ediləcək

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