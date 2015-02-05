Грузинский гражданин Гия Гецадзе назначен замминистра юстиции Украины

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Кабинет министров Украины назначил замминистра юстиции грузинского гражданина Гию Гецадзе. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте украинского правительства.

О том, что пост замминистра займет Гецадзе, ранее сообщал сам глава минюста Украины Павел Петренко.

В начале декабря депутаты Верховной рады утвердили состав нового кабмина. На ключевые должности были назначены иностранцы, которым было предоставлено украинское гражданство. В частности, гражданка США украинского происхождения Наталия Яресько стала министром финансов, гражданин Грузии Александр Квиташвили - министром здравоохранения, гражданин Литвы Айварас Абрамавичус - министром экономического развития и торговли.

По данным министра юстиции Украины, Гецадзе на своей должности будет отвечать за антикоррупционную деятельность ведомства и за реформирование государственных регистрационной и исполнительной служб, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.