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Грузинские НПО готовят иски в Конституционный суд и ЕСПЧ в связи с законом об "иноагентах"

Грузинские НПО готовят иски в Конституционный суд и ЕСПЧ в связи с законом об "иноагентах" Неправительственные организации страны готовят иски в Конституционный суд Грузии и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против закона "О прозрачности иностранного влияния".
Другие страны
30 мая 2024 г. 20:22
Грузинские НПО готовят иски в Конституционный суд и ЕСПЧ в связи с законом об иноагентах

Неправительственные организации страны готовят иски в Конституционный суд Грузии и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против закона "О прозрачности иностранного влияния".

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в совместном заявлении НПО.

"Мы готовим иск для представления в Конституционный суд и в ближайшее время обратимся к нему. Конституционный суд может воспользоваться конституционными полномочиями и остановить действие соответствующих статей", - говорится в заявлении.

Представители организаций отметили, что если Конституционный суд не остановит действие спорных статей, они обратятся в ЕСПЧ.

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