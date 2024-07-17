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Суд ЕС: Еврокомиссия предоставила недостаточный доступ к данным о закупке COVID-вакцин

Суд ЕС: Еврокомиссия предоставила недостаточный доступ к данным о закупке COVID-вакцин Суд Европейского союза постановил, что Еврокомиссия не предоставила общественности достаточный доступ к информации о закупках вакцин от коронавируса COVID-19.
Другие страны
17 июля 2024 г. 13:01
Суд ЕС: Еврокомиссия предоставила недостаточный доступ к данным о закупке COVID-вакцин

Суд Европейского союза постановил, что Еврокомиссия не предоставила общественности достаточный доступ к информации о закупках вакцин от коронавируса COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается в среду на сайте суда.

"Комиссия не предоставила общественности достаточно широкий доступ к соглашениям о закупке вакцин COVID-19", - говорится в постановлении суда.

Отмечается, что это касается положений о возмещении убытков, а также заявлений об отсутствии конфликта интересов со стороны членов команды, которая вела от Еврокомиссии переговоры о закупке вакцин.

В 2020 и 2021 годах Еврокомиссия заключила соглашения на закупки вакцин на сумму около 2,7 млрд евро. В 2021 году несколько членов Европарламента запросили доступ к этим соглашениям. Комиссия же предоставила только частичный доступ, документы были опубликованы, однако в отредактированных версиях.

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