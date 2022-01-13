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Грушко: Расширение НАТО несет неприемлемые для России риски

Грушко: Расширение НАТО несет неприемлемые для России риски Процесс расширения Североатлантического альянса несет в себе неприемлемые риски, которым Москва будет противостоять.
Другие страны
13 января 2022 г. 05:58
Грушко: Расширение НАТО несет неприемлемые для России риски

Процесс расширения Североатлантического альянса несет в себе неприемлемые риски, которым Москва будет противостоять.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО.

"Второй фактор, который серьезным образом влияет на ухудшение безопасности в Европе, - это процесс расширения альянса. Я напомню, что в 1997 году в двери НАТО стучалась лишь одна страна, которая имеет общую границу с РФ, это Польша. Сегодня в состав НАТО вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину", - сказал высокопоставленный дипломат.

"Это серьезным образом также ухудшает нашу безопасность и создает для нее неприемлемые риски, которым мы будем противостоять", - подчеркнул Грушко.

Замглавы МИД РФ заявил, что Россия честно, прямо и "без политкорректных формул" указала НАТО на переговорах на возможные последствия для европейской безопасности в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

"Мы очень честно, прямо, без попыток обходить углы, используя какие-то политкорректные формулы, указали (НАТО] на то, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Qruşko : “NATO-nun genişlənməsi Rusiya üçün qəbuledilməz risklər daşıyır”

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