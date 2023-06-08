Группу украинских военнопленных из Закарпатья передали Венгрии при участии РПЦ

Передача Венгрии украинских военнопленных закарпатского происхождения состоялась в четверг при участии Русской православной церкви.

Передача Венгрии украинских военнопленных закарпатского происхождения состоялась в четверг при участии Русской православной церкви.

Как передает Report со ссылкой на сайт Московского патриархата, она прошла в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны.

"8 июня по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при посредничестве Русской православной церкви в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы участвовавших в боевых действиях украинских военнопленных закарпатского происхождения", - говорится в сообщении.