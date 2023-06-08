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Группу украинских военнопленных из Закарпатья передали Венгрии при участии РПЦ

Группу украинских военнопленных из Закарпатья передали Венгрии при участии РПЦ Передача Венгрии украинских военнопленных закарпатского происхождения состоялась в четверг при участии Русской православной церкви.
Другие страны
8 июня 2023 г. 23:19
Группу украинских военнопленных из Закарпатья передали Венгрии при участии РПЦ

Передача Венгрии украинских военнопленных закарпатского происхождения состоялась в четверг при участии Русской православной церкви.

Как передает Report со ссылкой на сайт Московского патриархата, она прошла в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны.

"8 июня по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при посредничестве Русской православной церкви в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы участвовавших в боевых действиях украинских военнопленных закарпатского происхождения", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Zakarpat əsilli ukraynalı hərbçiləri Macarıstana təhvil verib

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