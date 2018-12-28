Группировка РКК покинула Манбидж, в регион вошли силы Башара Асада

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Преданная режиму Башара Асада сирийская армия вошла в регион Манбидж, покинутый группировкой РКК/YPG-PYD.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал NTV, информацию распространил Генштаб Сирии.

Силы Б.Асада подняли в Манбидже сирийский флаг.

Генштаб заявил, что обеспечивается безопасность всех граждан и других жителей.

Отметим, что группировка РКК/YPG-PYD сообщила о выходе из региона и передаче контроля режиму Б.Асада: "Для защиты от атак Турции приглашаем правительство Сирии (режим Башара Асада) в регион, который мы покидаем, особенно в Манбидж".

Напомним, что пресс-секретарь МИД России Мария Захарова выступила со схожим заявлением.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал у США вывести террористическую группировку из Манбиджа. В противном случае он заявил об очистке этой местности от террористов.