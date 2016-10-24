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    Группировка ИГИЛ захватила еще один иракский город

    Террористы ИГИЛ казнили в городе членов проиранской Хашд-и-Шабии

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Террористическая группировка ИГИЛ захватила город Ар-Рутбах на западе Ирака.   

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, террористы взяли контроль над городом в течение 6 часов. 

    Согласно информации, террористы ИГИЛ казнили в городе членов проиранской "Хашд-и-Шабии".

    Отметим, что Ар-Рутбах находится в иракской провинции Анбар. Имеет большое стратегическое значение, так как находится на стратегической дороге Амман-Багдад.

    Напомним, что 15 мая иракская армия вместе с командованием совместных операций объявила об освобождении города от членов террористической организации ИГИЛ. 

    Отметим, что город Ар-Рутбах был захвачен ИГИЛ в 2014 году. 

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