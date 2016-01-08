Группировка ИГИЛ взяла ответственность за крупный теракт в ливийском городе Злитен

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "ИГИЛ" взяла на себя ответственность за террористический акт, совершенный 7 января в ливийском городе Злитен, расположенном в 160 км к востоку от Триполи, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Теракт осуществил смертник, который на заминированной автоцистерне протаранил ворота тренировочного лагеря полицейской академии. Выехав на плац, где в это время выстроились десятки рекрутов, злоумышленник привел в действие взрывное устройство. Жертвами атаки стали, по разным данным, от 50 до 80 человек. Теракт в Злитене стал одним из крупнейших в Ливии за последние годы.

Ранее Палата представителей (постоянный парламент) Ливии объявила трехдневный траур по жертвам атаки ИГИЛ.

Как отмечают наблюдатели, ситуация в Ливии в последние дни заметно обострилась. Вооруженные отряды ИГИЛ стремятся расширить площадь подконтрольных им территорий и, в частности, захватить нефтеэкспортные порты Эс-Сидр и Рас- Лануф.