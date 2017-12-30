Группировка ИГ взяла на себя ответственность за атаку на церковь в Каире

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку на коптский храм Мар-Мина в каирском пригороде Хелуане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

Как ранее заявляли в МВД Египта, в пятницу утром вооруженный мужчина попытался прорваться через внешний кордон коптского храма. Полицейские открыли по нападавшему огонь и ранили его. При обыске у него обнаружили автомат Калашникова и пять магазинов со 150 патронами, а также взрывное устройство. После задержания мужчина был доставлен в госпиталь, где позднее скончался от полученных ранений.

До атаки на церковь боевик открыл шквальный огонь по магазину автозапчастей, который находится в непосредственной близости от нее. Потом он убил хозяина еще одной лавки, а затем начал стрелять по прихожанам и полицейским у храма. В результате, по данным Министерства здравоохранения Египта, в атаке погибли 10 человек, включая восемь христиан, еще пятеро получили ранения.