Группировка ИГ подготовила более 400 террористов для атак в Европе

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Международная террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) подготовила от 400 до 600 боевиков для совершения атак в Европе. Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на европейских чиновников.

По их данным, боевиков готовили в лагерях на территории Ирака и Сирии. Как отмечается, террористов, в частности, обучали взрывному делу и слежке.

Террористы, устроившие серию атак в Париже, в настоящее время распределились по Германии, Великобритании, Италии, Дании и Швеции.

22 марта в брюссельском аэропорту и на станции метро «Маальбек» произошли теракты, в результате которых погибли более 30, были ранены около 200 человек. В Бельгии объявлен трехдневный траур.