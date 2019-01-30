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    Группировка "Джейш аль-Адль" взяла на себя ответственность за взрывы в Иране

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Джейш аль-Адль" взяла на себя ответственность за взрывы, прогремевшие во вторник в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

    Два взрыва произошли в городе Захедан, административном центре провинции. 

    По данным агентства, трое сотрудников полиции получили легкие ранения.

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