Группировка "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за нападение на автобус в Кении

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Исламистская группировка "Аш-Шабаб", действующая на территории Кении, взяла на себя ответственность за вооруженное нападение на пассажирский автобус, в результате которого погибли 28 человек, еще несколько были ранены. Об этом сообщает Report cо ссылкой на агентство France-Presse.

Инцидент произошел в субботу утром недалеко от города Мандера, из которого автобус направлялся в сторону Найроби. По предварительным данным правоохранительных органов, в нападении участвовали до 100 вооруженных исламистов.

Как сообщило ранее агентство Синьхуа, боевики остановили автобус, после чего заставили всех пассажиров покинуть транспортное средство. Все люди, не являющиеся гражданами Сомали, были расстреляны на месте.