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Группа законодателей Канады планирует в октябре посетить Тайвань

Группа законодателей Канады планирует в октябре посетить Тайвань Группа членов парламента Канады планирует уже в октябре посетить остров Тайвань.
Другие страны
17 августа 2022 г. 12:53
Группа законодателей Канады планирует в октябре посетить Тайвань

Группа членов парламента Канады планирует уже в октябре посетить остров Тайвань.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил канадский телеканал CBC со ссылкой на законодателя из Либеральной партии страны Джуди Сгро.

Она возглавляет Постоянный комитет парламента Канады по вопросам международной торговли. По ее словам, в поездку отправятся восемь членов комитета, которые также состоят в Парламентской группе канадско-тайваньской дружбы. Среди них есть как сенаторы, так и члены Палаты общин.

"Комитет по вопросам торговли очень хочет посетить Тайвань и посмотреть, какие там существуют возможности для углубления торговых отношений между двумя нашими странами", - отметила законодатель.

По ее словам, хотя визит на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа и вызвал "значительное напряжение" международных отношений, поездка канадских парламентариев необходима. "Мы, безусловно, будем пользоваться дипломатическими средствами по мере продвижения [в планировании и совершении поездки] <...>. Нам нужно защищать другие страны, которые борются за свободу и демократию. Как вы понимаете, я пытаюсь быть дипломатична в своих комментариях, но я безусловно горжусь тем, что Канада также противостоит Китаю", - подчеркнула Сгро.

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Версия на английском языке Canadian lawmakers might visit Taiwan in fall

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