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    Группа вооруженных иракских курдов прибыла в Турцию для дальнейшей переброски в Сирию

    Контингент из 150 человек намерен бороться с исламистами ИГ в Кобани

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Группа из сил самообороны курдов "пешмерга", состоящая из 150 человек прибыла в Турцию для дальнейшей борьбы с боевиками "Исламского Государства" в сирийском городе Кобани.

    Как сообщает Report со ссылкой на ВВС, часть группы отправилась в Турцию по воздуху, другая, перевозящая оружие -  пересекла границу по суше.

    Отметим, что недавно, Турция согласилась на то, чтобы иракские курды перешли границу с Сирией через свою территорию для борьбы с боевиками ИГ в Кобани после серии протестов местных курдов бездействием турецкого правительства в связи с этим вопросом.

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