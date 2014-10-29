Группа вооруженных иракских курдов прибыла в Турцию для дальнейшей переброски в Сирию

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Группа из сил самообороны курдов "пешмерга", состоящая из 150 человек прибыла в Турцию для дальнейшей борьбы с боевиками "Исламского Государства" в сирийском городе Кобани.

Как сообщает Report со ссылкой на ВВС, часть группы отправилась в Турцию по воздуху, другая, перевозящая оружие - пересекла границу по суше.

Отметим, что недавно, Турция согласилась на то, чтобы иракские курды перешли границу с Сирией через свою территорию для борьбы с боевиками ИГ в Кобани после серии протестов местных курдов бездействием турецкого правительства в связи с этим вопросом.