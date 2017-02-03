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    Группа вооруженных преступников похитила восемь человек в Мексики

    Бандиты зашли в номера, где проживали предполагаемые полицейские, и открыли по ним огонь

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Группа вооруженных преступников похитила восемь человек из отеля в штате Пуэбла в центральной части Мексики.

    Как передает Report, об этом сoобшил электронная версия газеты El Universal.

    По данным, похищенные могут быть сотрудниками Федеральной полиции, однако официального подтверждения этих сведений пока не поступало.

    Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

    По словам очевидцев, бандиты зашли в номера, где проживали предполагаемые полицейские, и открыли по ним огонь, тяжело ранив несколько человек. После этого преступники затолкали их в машины и увезли в неизвестном направлении. 

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