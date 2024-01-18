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Группа ведущих законодателей США в ближайшие недели посетит Тайвань

Группа ведущих законодателей США в ближайшие недели посетит Тайвань Ряд ведущих законодателей США в ближайшие недели посетят Тайвань в знак поддержки нового главы администрации, чья инаугурация состоится в мае.
Другие страны
18 января 2024 г. 10:56
Группа ведущих законодателей США в ближайшие недели посетит Тайвань

Ряд ведущих законодателей США в ближайшие недели посетят Тайвань в знак поддержки нового главы администрации, чья инаугурация состоится в мае.

Как передает Report, об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на источники.

"Несколько ведущих законодателей США поедут в Тайбэй в ближайшие недели в знак поддержки Лай Циндэ", - сообщили источники.

По их данным, на следующей неделе на Тайвань приедут ведущий демократ в подкомитете Палаты представителей по иностранным делам по Индо-Тихоокеанскогу региону Ами Бера, а также республиканцы Энди Барр и Марио Диас-Баларт. Как ожидается, американские законодатели встретятся с новой главой администрации острова, но не с проигравшими кандидатами.

Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. В субботнем голосовании имели право участвовать 19,5 млн человек, всего на острове было организовано 17 795 избирательных участков. Лидер выступающей за "независимость" Тайваня партии Лай Циндэ победил, набрав 40,05% голосов. Вскоре после публикации последних данных по выборам на Тайване канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня выпустила заявление ее официального представителя Чэнь Биньхуа, который заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил.

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Версия на английском языке US lawmakers set for Taipei visits in show of support for Taiwan

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