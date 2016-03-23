Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Группа ультраправых активистов забросала сигнальными ракетами самую большую мечеть Мадрида.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", в результате в районе мечети произошло сильное задымление.

Рядом нападавшие вывесили плакат "Сегодня Брюссель, завтра Мадрид?".

Ответственность взяла на себя ультраправая группировка "Hogar Social Madrid", которая выложила фотографии в социальных сетях, сопроводив их текстами "Вчера Париж, сегодня Брюссель, завтра Мадрид", и "Акция против радикального исламизма в мечете на M30", добавив хэштег #TerroristasWelcome (#ДоброПожаловатьТеррористы).

На акцию немедленно отреагировала мэрия Мадрида. "Они не смогут поставить мусульманское сообщество вне закона. Мы вместе боремся с терроризмом. Совместное сосуществование - безопасные города", — говорится в сообщении мэрии в Twitter.