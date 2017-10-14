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    Группа ученых из КНР, США и Чили обнаружили шесть новых галактик

    Данные галактики сформировались 550-800 млн лет после Большого взрыва

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Группа китайских, американских и чилийских ученых обнаружила шесть новых галактик, которые сформировались 550-800 млн лет после Большого взрыва, передает Report со ссылкой на ТАСС

    "Фактически был сделан прорыв в изучении эпохи реионизации (период, когда начали формироваться первые галактики и звезды, свет от которых ионизировал водород - ред.). В итоге нам удалось заложить основу для исследования процессов формирования небесных светил", - сообщили ученые Китайского научно-технологического университета (КНТУ).

    Работа международной группы исследователей проходила под руководством профессора КНТУ Ван Цзюньсяня с использованием обсерваторий Серро-Тололо и Лас-Кампанас, расположенных на территории Чили.

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