Группа стран Евросоюза выступила за идею ограничить передвижения дипломатов РФ по ЕС

Группа стран Евросоюза поддерживает предложение Чехии ограничить передвижение дипломатов РФ по ЕС территорией государств, в которых они аккредитованы.

Группа стран Евросоюза поддерживает предложение Чехии ограничить передвижение дипломатов РФ по ЕС территорией государств, в которых они аккредитованы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский перед началом встречи глав МИД сообщества.

"Это предложение, которое лежит [на столе] уже девять месяцев. Группа стран поддерживает это предложение: Румыния, Польша, Дания, Нидерланды, три балтийских государства", - сказал он.

По словам Липавского, в ЕС аккредитованы несколько тысяч российских дипломатов, и они могут без ограничений передвигаться по территории сообщества.