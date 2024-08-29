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Группа стран Евросоюза выступила за идею ограничить передвижения дипломатов РФ по ЕС

Группа стран Евросоюза выступила за идею ограничить передвижения дипломатов РФ по ЕС Группа стран Евросоюза поддерживает предложение Чехии ограничить передвижение дипломатов РФ по ЕС территорией государств, в которых они аккредитованы.
Другие страны
29 августа 2024 г. 14:02
Группа стран Евросоюза выступила за идею ограничить передвижения дипломатов РФ по ЕС

Группа стран Евросоюза поддерживает предложение Чехии ограничить передвижение дипломатов РФ по ЕС территорией государств, в которых они аккредитованы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский перед началом встречи глав МИД сообщества.

"Это предложение, которое лежит [на столе] уже девять месяцев. Группа стран поддерживает это предложение: Румыния, Польша, Дания, Нидерланды, три балтийских государства", - сказал он.

По словам Липавского, в ЕС аккредитованы несколько тысяч российских дипломатов, и они могут без ограничений передвигаться по территории сообщества.

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Версия на английском языке EU considers tightening reins on Russian diplomats' travel

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