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Группа политиков ЕС, США и Украины призвала ввести санкции против ряда лиц

Группа политиков ЕС, США и Украины призвала ввести санкции против ряда лиц Группа политиков Европейского союза (ЕС), Соединенных Штатов и Украины призывает ЕС ввести санкции в отношении певца Филиппа Киркорова, телеведущей Ксении Собчак, американского актера Стивена Сигала и еще нескольких человек, которые, по их мнению, поддерж
Другие страны
2 февраля 2023 г. 12:50
Группа политиков ЕС, США и Украины призвала ввести санкции против ряда лиц

Группа политиков Европейского союза (ЕС), Соединенных Штатов и Украины призывает ЕС ввести санкции в отношении певца Филиппа Киркорова, телеведущей Ксении Собчак, американского актера Стивена Сигала и еще нескольких человек, которые, по их мнению, поддерживают боевые действия России в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил брюссельский портал Euractiv.

По данным портала, эта группа направила министру иностранных дел Швеции Тобиасу Билльстрёму, чья страна является председателем Совета ЕС, письмо с призывом ввести санкции, под которые могут также подпасть глава "Норникеля" Владимир Потанин, российский предприниматель Владимир Лисин, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, бывший депутат Государственной думы Магомед Гаджиев, композитор Игорь Крутой.

Евросоюз также призывают ввести санкции в отношении бывшего депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, сообщил Euractiv.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил порталу, что основной целью группы, в которую входят американские конгрессмены, депутаты Европарламента и украинские парламентарии, является "синхронизация санкции".

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