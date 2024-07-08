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Группа от "Нацобъединения" станет самой крупной в правом альянсе Орбана в ЕП

Группа от "Нацобъединения" станет самой крупной в правом альянсе Орбана в ЕП Депутаты от французской правой партии "Национальное объединение" присоединятся к созданному при участии премьера Венгрии Виктора Орбана альянсу правых сил "Патриоты Европы" в Европарламенте (ЕП).
Другие страны
8 июля 2024 г. 11:24
Группа от Нацобъединения станет самой крупной в правом альянсе Орбана в ЕП

Депутаты от французской правой партии "Национальное объединение" присоединятся к созданному при участии премьера Венгрии Виктора Орбана альянсу правых сил "Патриоты Европы" в Европарламенте (ЕП).

Как передает Report, об этом пишет газета Politico.

Источники сообщили, что вместе с группой от "Нацобъединения" новый альянс правых партий станет третьей по величине политической силой в ЕП. Пока 30 евродепутатов из делегации главы парламентской фракции "Нацобъединения" Марин Ле Пен все еще входят в состав правой фракции "Идентичность и демократия". Их присоединение к "Патриотам Европы" усилит и позиции самого "Национального объединения", пошатнувшиеся после его поражения во втором туре досрочных выборов во Франции.

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