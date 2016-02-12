Группа ООН по гумвопросам запросила доступ к осажденным зонам в Сирии

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Созданная в Мюнхене Группа по гуманитарным вопросам ООН в ходе своего первого заседания запросила у всех сторон конфликта в Сирии немедленный доступ к осажденным зонам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении группы.

"Мы уже обратились к сторонам конфликта (с просьбой) обеспечить доступ к осажденным районам. Мы ожидаем, что такой доступ будет получен без задержек", - говорится в заявлении от лица руководителя группы, генерального секретаря Норвежского совета по беженцам Яна Эгелана.

В свою очередь участвовавший в заседании группы спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что второе заседание должно состояться уже на следующей неделе, чтобы "достичь прогресса по данным вопросам".